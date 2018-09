WIND, offerta da 5 euro e Iliad trema: occasione da non perdere – Dettagli promozione

Wind Smart Special 5, il costo di attivazione – ‘Wind Smart Special 5‘ ha un costo di attivazione di 10 euro, anziché 20 euro, ma questo ‘sconto’ sarà valido solo ad una condizione: vale a dire che il cliente mantenga la SIM attiva per almeno 24 mesi. Inoltre, va sottolineato come sia incluso – senza costi aggiuntivi – il servizio ‘SMS My Wind che informa il cliente delle chiamate ricevute nel momento in cui il telefono era spento, non raggiungibile o occupato. Ricordiamo che, oltre al costo di attivazione, il cliente dovrà sostenere anche quello per l’acquisto di una nuova SIM Wind ricaricabile (10 euro).

