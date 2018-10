WIND, offerta da 5 euro per battere TIM, Vodafone e Iliad – Dettagli della promozione

Wind ha lanciato una nuova offerta da 5 euro al mese con la quale spera conquistare nuovi clienti, facendo concorrenza a TIM, Vodafone e Iliad

WIND: l’offerta da 5 euro che mette nei guai Iliad – Dettagli promozione e scadenza

In queste settimane la lotta tra gli operatori di telefonia mobile sta andando avanti a colpi di offerte sempre più convenienti per i clienti. TIM, Vodafone, Wind e Iliad sono impegnati nel farsi concorrenza e provano a proporre promozioni che possano essere quanto più soddisfacenti possibili sia dal punto dei vista dei prezzi che da quello dei costi.



In questo articolo vogliamo concentrarsi sulla Wind e, a proposito di sfida lanciata ai competitor, l’operatore arancione, a partire da lunedì 8 ottobre 2018, ha presentato il nuovo pacchetto di promozioni attivabili da clienti di altri gestori. Soffermiamoci su una in particolare, vale a dire la ‘Wind Smart Special 5‘. Si tratta di una promozione in grado di mettere in grossa difficoltà TIM, Vodafone e Wind sia per quanto riguarda i costi da sostenere sia che per i contenuti davvero vantaggiosi. L’offerta ha un costo di 5 euro al mese ed è rivolta ai clienti che provengono da alcuni Operatori virtuali. Ecco cosa comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga al mese in 4G

Nella seconda pagina potrete trovare informazioni sul costo di attivazione della promozione lanciata dalla Wind […]