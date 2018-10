WIND, offerta da 5 euro che mette nei guai Iliad – Dettagli promozione e scadenza

Dal giorno del suo arrivo in Italia, Iliad ha lanciato 4 promozioni, ma quella che sta creando particolari problemi a TIM, Vodafone e Wind è sicuramente l’offerta da 7,99 euro al mese. L’offerta comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Tutti coloro che decidono di attivare la promozione di Iliad da 50 Giga non dovranno sostenere costi di attivazione, ma saranno chiamati a far fronte solo ai 7,99 euro mensili, ai quali vanno aggiunti 9,99 euro per l’acquisto della SIM.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.