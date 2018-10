WIND, offerta da 5 euro, è sfida agli operatori virtuali: minuti illimitati e tanti Giga

Wind Smart Special 5, il costo di attivazione – Il costo di attivazione di ‘Wind Smart Special 5‘ sarà di 10 euro, anziché 20 euro, ma i clienti potranno beneficiare di questo sconto solo ad una condizione: ossia quella di mantenere la SIM attiva per almeno 24 mesi. Inoltre, va sottolineato come all’interno dell’offerta sia incluso – senza alcun costo aggiuntivo – il servizio ‘SMS My Wind’ che informa il cliente delle chiamate ricevute nel momento in cui il telefono è spento, non raggiungibile o occupato. Va ricordato, poi, che oltre al costo di attivazione, il cliente che deciderà di attivare ‘Wind Smart Special 5’ dovrà far fronte anche alla spesa per l’acquisto di una nuova SIM Wind ricaricabile (10 euro).

