WIND, offerta da 5 euro e sorpresa in arrivo: sfida a TIM, Vodafone e Iliad | Costi e dettagli della promozione

In questi giorni alcuni clienti della Wind si stanno vedendo recapitare questo messaggio che contiene una piacevole sorpresa: “Samsung J5 a soli zero euro al mese con l’offerta ‘Telefono incluso di Wind! Corri nei nostri negozi entro il 30/09 per i dettagli: anticipo 39,90 euro, zero euro di rata e in più 10 Giga extra al mese per 30 mesi”. In altre parole, dunque, l’operatore arancione offre ad alcuni clienti selezionati la possibilità di avere un Samsung J5 con soli 39,90 euro di anticipo, con l’unico vincolo rappresentato dal fatto che il cliente dovrà mantenere il piano tariffario attivo per 30 mesi. Inoltre, chi riceverà questo SMS informativo e deciderà di aderire alla della Wind, riceverà in omaggio altri 10 Giga extra al mese. Ricordiamo che il messaggio preso in esame rappresenta solo una delle possibili promozioni che la WIND invierà ai propri utenti: per aderire a queste offerte, però, sarà necessario ricevere l’SMS informativo da parte dell’operatore arancione.