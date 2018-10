Wind ha presentato una nuova promozione per sfidare Iliad in versione ‘Operator attack’ al costo di 6,99 euro al mese

WIND, offerta da 6,99 euro che fa tremare Iliad | Dettagli della promozione

Con l’arrivo di Iliad sul mercato italiano, il mercato della telefonia mobile ha vissuto una vera e propria rivoluzione, con TIM, Vodafone e Wind che hanno dovuto rivedere le proprie offerte, lanciandone di nuove che potessero tenere testa a quelle presentate dall’operatore francese.



Nell’ambito della battaglia lanciata nei confronti di Iliad, in questo articolo ci soffermeremo sulla Wind e, in particolare, su una promozione lanciata dall’operatore arancione in versione ‘Operator attack’. La promozione in questione si chiama ‘Wind Smart Special 50‘ ed ha un costo di 6,99 euro al mese per tutti i clienti Iliad che decidono di attivare una nuova SIM ricaricabile con annesso passaggio di portabilità. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga al mese in 4G

