Wind ha lanciato una nuova offerta per sfidare la TIM: si tratta di ‘Wind Smart Special 8’

WIND, offerta da 8 euro che fa tremare TIM | Dettagli della promozione

In queste settimane i principali operatori di telefonia mobile stanno lanciando nuove vantaggiose offerte per provare a conquistare nuovi clienti. L’arrivo di Iliad ha di certo rappresentato un’ulteriore spinta per TIM, Vodafone e Wind a rilanciare il pacchetto delle proprie promozioni, ma le nuove offerte non rappresentano un guanto di sfida lanciato solo nei confronti dell’operatore francese.

In tal senso, in questo articolo, prenderemo in esame la Wind e in particolare un nuova offerta che l’operatore arancione ha lanciato a partire dal 16 ottobre 2018 – valida fino a nuova comunicazione – finalizzata a strappare clienti a TIM. Si tratta di una promozione in versione ‘Operator attack’ che si chiama ‘Wind Smart Special 8‘. L’offerta ha un costo di 8 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga al mese in 4G

