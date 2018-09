WIND, offerte da capogiro ed un ‘regalo’ per sfidare la nuova promozione Iliad | Costi e dettagli

La nuova promozione lanciata da Iliad non ha lasciato indifferente la Wind che ha deciso di dare la possibilità ad alcuni suoi ex clienti di aderire ad una promozione davvero vantaggiosa. Dal 6 al 12 Settembre 2018, salvo eventuali cambiamenti, alcuni ex clienti selezionati dall’operatore arancione avranno la possibilità di attivare una delle offerte Wind Smart Special specificata nel testo dell’SMS informativo che riceveranno. Ecco le tre offerte nel dettaglio:

Wind Smart Special 7 ha un costo di 7 euro al mese. Il costo di attivazione è di 10 euro anziché 20 euro se la SIM resta attiva per 24 mesi, in caso contrario è previsto un addebito di 10 euro su credito residuo nel caso in cui sia presente. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga connessione dati a velocità 4G

Wind Smart Special 5 ha un costo di 5 euro ogni mese. Il costo di attivazione è di 10 euro anziché 20 euro se la SIM resta attiva per 24 mesi, in caso contrario è previsto un addebito di 10 euro su credito residuo nel caso in cui sia presente. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga connessione dati a velocità 4G

Wind Smart Special 5 Limited Edition ha un costo di 5 euro al mese. Il costo di attivazione è di 10 euro anziché 20 euro se la SIM resta attiva per 24 mesi, in caso contrario è previsto un addebito di 10 euro su credito residuo nel caso in cui sia presente. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga connessione dati a velocità 4G

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.