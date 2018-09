Wind ha deciso di lanciare la sfida a TIM, Vodafone e Iliad, prorogando l’offerta ‘Wind Smart Top 40’ da 6,99 euro al mese

WIND, offerta da non perdere a 6,99 euro: sfida a TIM, Vodafone e Iliad – Dettagli promozione

Anche l’autunno è partito con gli operatori di telefonia mobile decisi a darsi battaglia a colpi di offerte davvero vantaggiose. In tal senso, la Wind ha deciso di non sfilarsi dalla contesa e, anzi, ha prorogato l’offerta ‘Wind Smart Top 40‘, lanciando il guanto di sfida a TIM, Vodafone e Iliad, con un obiettivo ben chiaro in mente: strappare clienti ai competitor.

Wind Smart Top 40 è una promozione che può essere attivata esclusivamente online da tutti i nuovi clienti che hanno intenzione di attivare una nuova SIM ricaricabile, con o senza richiesta di portabilità. La promozione comprende:

1000 minuti verso tutti

40 Giga di traffico dati in 4G

Nella seconda pagina potrete trovare informazioni relative ai costi di attivazione