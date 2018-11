WIND, l’offerta All Inclusive Limited Edition varia in base al canale di vendita? L’Antitrust indaga

Wind All Inclusive Limited Edition: costi di attivazione

La promozione è proposta in edizione speciale senza alcuna spesa di attivazione, ma con un vincolo di mandato di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, è previsto un addebito di 10 euro. Il costo della SIM è di 10 euro, che include 0,01 euro di traffico telefonico.

L’indagine dell’Antitrust

C’è però qualcosa di strano riguardo alla promozione. Si tratta di un’anomalia ravvisata dall’Antitrust e su cui l’organo a tutela del mercato e della concorrenza sta indagando. La promo, infatti, sarebbe stata proposta da Wind in due diverse modulazioni a seconda che essa sia presentata su Facebook o sul sito ufficiale. Il post di promozione dell’offerta sul social, infatti, ha un canone mensile di 8,99 euro invece di 9,99, ma non è l’unico elemento di diversità. Come piega Massimilano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “L’offerta su Facebook costa 8.99 euro al mese, per 40 giga, minuti illimitati, 100 sms e 100 giga in regalo per un anno, nessun vincolo e attivazione gratuita. Sul sito Wind costa 9,99 euro al mese, per 30 giga, minuti illimitati, 100 sms e 100 giga in regalo per un anno, attivazione gratuita, ma solo per le nuove sim; inoltre, come scritto nelle condizioni contrattuali, in caso di recesso prima dei 24 mesi è addebitato un importo di 10 euro.

