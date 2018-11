WIND, offerta straordinaria per avere iPhone 8: info, costo e tutti i dettagli

Wind lancia l’offerta che “regala” agli abbonati iPhone 8, uno dei più innovativi smartphone Apple: tutti i dettagli

Wind, ecco come come avere iPhone 8

Volete assolutamente l’iPhone 8 ma non ve la sentite di pagarlo cash in un’unica tranche? A venirvi incontro ci pensa Wind, uno dei colossi della telefonia mobile italiana e internazionale: l’operatore arancione, gemellato con 3 Italia, ha preparato un’offerta che permette agli abbonati di avere uno degli smartphone Apple più innovativi di sempre.

Seguici su Goole News!

Per aderire all’offerta è fondamentale aver ricevuto l’SMS da Wind che “vi fa entrare nel club” (senza di esso non sarà possibile attivare la promozione neanche presso i centri Wind) o visualizzarla nella sezione “Offerte per Te Telefono Incluso” dell’app MyWind o del sito ufficiale www.wind.it/privati: l’iniziativa prevede il versamento una tantum di 129,90 euro e 30 rate da 18 euro al mese per accaparrarsi iPhone 8 da 64 GB, per una spesa complessiva di 669,90 euro (carta di credito unico pagamento accettato). Un affare per chi preferisce spalmare il costo dello smartphone di Cupertino su più anni e, nel frattempo, godersi le sue innumerevoli funzionalità. L’offerta, al momento e in data 20/11/, è attivabile fino al 30 novembre 2018. Cosa aspettate?

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.