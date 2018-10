WIND, offerte a partire da 5 euro: tremano TIM, Vodafone e Iliad – Dettagli promozioni ‘Operator attack’

Wind All Inclusive ha un costo di 12 euro al mese, ma se il cliente sceglie di pagare con Carta di Credito o domiciliazione bancaria postale SEPE SFF, il costo della promozione scende a 10 euro. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga al mese in 4G

Wind All Inclusive Young ha un costo di 9 euro al mese con addebito su credito residuo ed è rivolta a tutti i clienti Wind Under 30. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga al mese in 4G

Se il cliente dovesse decidere di attivare la promozione con addebito su Conto Corrente o carta di credito, Wind All’Inclusive Young avrà un costo di 9 euro al mese e comprenderà:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

30 Giga al mese in 4G

Il costo di attivazione delle ultime due offerte prese in considerazione è 3 euro in promozione, anziché 19 euro per i nuovi clienti che manterranno la SIM attiva per 24 mesi. In caso contrario, è previsto l’addebito dei 16 euro restanti. Se, invece, il cliente dovesse scegliere di pagare con Carta di Credito o domiciliazione bancaria postale, il costo di attivazione sarebbe di 3 euro, anziché 30, ad una condizione: vale a dire che la promozione resti attiva per i soliti 24 mesi. Se ciò non dovesse accedere, il cliente dovrà far fronte ad un addebito di 27 euro. Per tutti coloro che sono già clienti Wind, il costo di attivazione è di 19 euro.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.