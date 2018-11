WIND, offerte All Inclusive e Smart Limited Edition a meno di 10 euro al mese | Info costi e scadenze promozioni

La Wind ha deciso di lanciare due offerte incredibili, valide fino al 29 novembre 2018, per i nuovi clienti dell’operatore arancione

Wind, le nuove offerte per strappare clienti alla concorrenza

Novembre sta per finire e gli operatori di telefonia mobile stanno provando a chiuderlo bene, elaborando nuove strategie commerciali in grado di invogliare i clienti delle altre compagnie a cambiare operatore. In tal senso, la Wind ha deciso di lanciare due nuove promo rivolte a tutti coloro che hanno intenzione di acquistare una nuova SIM ricaricabile Wind, con o senza richiesta di portabilità del numero.

Wind, arrivano “All Inclusive Limited Edition” e “Wind Smart Limited Edition”

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Wind (wind.it), l’operatore arancione ha deciso di mettere a disposizione dei nuovi clienti due offerte che potranno essere attivate fino alla mezzanotte del 29 novembre 2018, salvo diverse comunicazioni da parte del noto gestore. Le due offerte alle quali si fa riferimento sono ‘All Inclusive Limited Edition 30’ e ‘Wind Smart Limited Edition 30 Giga’. Va sottolineato come le suddette promozioni siano attivabili all’interno di una specifica pagina presente sul sito ufficiale dell’operatore arancione.