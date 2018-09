WIND, offerte da 5 e 6,99 euro: sfida a TIM, Vodafone e Iliad | Ecco i dettagli delle promozioni

Wind Smart Special 5 ha un costo di 5 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

30 Giga di traffico dati in 4G

L’offerta ha un costo di attivazione di 10 euro, anziché 20 se la SIM dovesse restare attiva per 20 mesi.

I clienti che saranno contattati dalla Wind e mostreranno interesse nei confronti delle offerte in questione, saranno chiamati a recarsi presso un negozio della Wind per attivare concretamente la promozione a loro dedicata. Nella seconda pagina potrete trovare ulteriori informazioni sull’offerta

Va sottolineato come tutti i clienti Wind che decideranno di aderire all’offerta, dovranno richiedere la portabilità del numero sul quale hanno ricevuto il messaggio da parte dell’operatore arancione. E’ importante sottolineare come le promozioni Wind Smart Special 30 e Wind Smart Special 5 possano essere attivate soltanto sul numero sul quale è stato ricevuto l’SMS. Gli utenti, inoltre, potranno attivare solo la promozione che la Wind avrà indicato loro nel messaggio informativo. Infine, ricordiamo che al costo di attivazione va aggiunto anche il costo per l’acquisto della SIM.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.