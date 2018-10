Wind, arrivano le nuove offerte del pacchetto ‘Operator attack’, valide a partire dall’8 ottobre

WIND, offerte a partire da 5 euro per sfidare TIM, Vodafone e Iliad – Tutte le promozioni dell’operatore attivabili ora

Gli operatori di telefonia mobile continuano a darsi battaglia per conquistare clienti e, in tal senso, la Wind ha lanciato una serie di promozioni davvero vantaggiose, con le quali ha intenzione di sfidare apertamente TIM, Vodafone e Iliad. La compagnia punta su un ventaglio di promo ampiamente diversificate per costi e bundle.



A partire da lunedì 8 ottobre 2018, infatti, l’operatore arancione ha deciso di aggiornare il pacchetto delle promozioni ‘Operator attack’, attivabili da clienti di altri gestori. Le offerte che prenderemo in esame sono le seguenti: Wind Smart Special 5, Wind Smart Top 40, Wind Smart Online Edition, Wind All Inclusive e Wind All Inclusive Young. Vediamole nel dettaglio:

Wind Smart Special 5 ha un costo di 5 euro al mese ed è rivolta ai clienti che provengono da alcuni Operatori virtuali. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga al mese in 4G

Il costo di attivazione è di 10 euro anziché 20 euro se il cliente mantiene la SIM attiva per almeno 24 mesi. Al costo di attivazione, va aggiunto quello per l’acquisto di una nuova SIM (10 euro).

Wind Smart Top 40 ha un costo di 6,99 al mese ed è attivabile esclusivamente online da tutti i nuovi clienti Wind ricaricabili. La promozione comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

40 Giga di traffico in 4G

Wind Smart Online Edition ha un costo di 9 euro al mese ed è attivabile esclusivamente online da tutti i nuovi clienti Wind ricaricabili. La promozione comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico in 4G.

Il costo di attivazione di Wind Smart Top 40, con o senza portabilità del numero, è di 10 euro, mentre non c’è costo di attivazione per chi vuole aderire a Wind Smart Online Edition. Tuttavia, in caso di recesso anticipato rispetto ai canonici 24 mesi, verranno addebitati 10 euro sul credito residuo. Nella seconda pagina potrete trovare altre offerte della Wind. […]