WIND, offerte da non perdere : arriva ‘Wind Smart Special’ con minuti illimitati e 30 Giga | Costi e dettagli

Offerte Wind Smart Special, altri dettagli – Per quanto riguarda i costi di attivazione, potranno non esserci, oppure potranno essere di 5 o di 10 euro. I canoni mensili – come chiarito nella prima pagina – potranno essere di 5, 6, 7, 8 o 9 euro. I mesi gratuiti, invece, potranno essere 0, 1, 2, o 3.

Nel momento in cui il nuovo cliente avrà ricevuto l’sms dalla Wind, dovrà richiedere la portabilità del numero sul quale ha ricevuto il contatto su nuova SIM Ricaricabile. Infatti va chiarito come non sia possibile attivare l’offerta su un’altra linea mobile. Il costo della nuova SIM è di 10 euro, con 1 euro di traffico incluso, salvo eventuali promozioni locali.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.