WIND, offerte da non perdere: ecco la nuova campagna ‘Torna in Wind’ | Come attivare le promozioni

WIND, offerte da non perdere: ecco la nuova campagna ‘Torna in Wind’ | Ecco come attivare le promozioni

A partire da oggi, 9 agosto, fino al 15, Wind ha deciso di lanciare una nuova campagna ‘Torna in Wind‘, con l’obiettivo di riconquistare i clienti perduti. Se, infatti, siete stati clienti Wind o Tre e avete rilasciato il consenso commerciale al trattamento dei vostri dati personali potrete ricevere un SMS che vi invita a recarvi in un negozio Wind per effettuare la portabilità e attivare una delle offerte delle quali vi andremo a parlare di seguito. Ecco le promozioni lanciate dalla Wind per tornare con l’operatore arancione:

Wind All Inclusive 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, mentre il prezzo dell’attivazione è di 10 euro, e comprende:

1000 minuti verso tutti

100 SMS

30 GB di dati in 2G/3G/4G

Wind Smart Special 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, mentre il prezzo dell’attivazione è di 10 euro (se la SIM rimane attiva per 24 mesi), e comprende:

minuti illimitati verso tutti

30 GB di dati in 2G/3G/4G, a 5€ al mese

