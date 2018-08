Wind lancia nuove promozioni winback attivabili dal 16 al 25 agosto 2018 per ex clienti. Info e prezzi sulle offerte ‘Torna in Wind’

WIND, offerte da urlo fino al 25 agosto: sfida aperta con il nuovo pacchetto ‘Torna in Wind’ | Costi e dettagli delle promozioni

Wind è determinata a riconquistare gli ex clienti che hanno scelto altri operatori e per questo motivo ha deciso di lanciare una nuova campagna SMS winback rivolta a quei clienti che hanno lasciato l’operatore arancione, ma in passato hanno dato l’autorizzazione alla ricezione di informazioni commerciali. Le promozioni – presenti nell’ambito del pacchetto ‘Torna a Wind’ – saranno disponibili, salvo diversa comunicazione, fino al prossimo 25 agosto per tutti gli ex clienti che – in seguito alla ricezione dell’SMS informativo – effettueranno la portabilità nuovamente a Wind. Le promozioni saranno attivabili solamente sul numero sul quale si riceve il messaggio e prevedono un costo di 10 euro per l’acquisto della SIM (che comprende 0,01 euro di traffico).

Ecco nel dettaglio tutte le offerte:

Noi Tutti 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese (con costo di attivazione di 5 euro) e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

Wind All Inclusive 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese (con costo di attivazione di 10 euro) e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

100 SMS verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati 2G/3G/4G

Wind Smart Special 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese (costo di attivazione di 10 euro anziché di 20 euro se la SIM resta attiva per 24 mesi dall’attivazione) e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati 2G/3G/4G

Wind Smart Special 5 Limited Edition – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese (con nessun costo di attivazione anziché 10 euro se la SIM resta attiva per 24 mesi dall’attivazione) e comprende: