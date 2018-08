WIND, offerte valide fino a Ferragosto: minuti illimitati e 30 Giga a costi vantaggiosi | Ecco come attivarle

Ecco le altre offerte dell’operatore arancione nell’ambito della nuova campagna ‘Torna in Wind’:

Wind All Inclusive 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, mentre il prezzo dell’attivazione è di 10 euro, e comprende:

1000 minuti verso tutti

100 SMS

30 GB di dati in 2G/3G/4G

Wind Smart Special 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, mentre il prezzo dell’attivazione è di 10 euro (se la SIM rimane attiva per 24 mesi), e comprende:

minuti illimitati verso tutti

30 GB di dati in 2G/3G/4G, a 5€ al mese

Noi Tutti 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, mentre il prezzo dell’attivazione è di 5 euro, e comprende:

minuti illimitati verso tutti a 5€ al mese; costo di attivazione

Va chiarito come in tutte le offerte Wind Smart i costi di attivazione saranno superiori se il cliente non dovesse mantenere attiva la promozione per 24 mesi. Inoltre, una volta consumati i Giga disponibili, la navigazione sarà bloccata. Per quanto riguarda le offerte All Inclusive, invece, si continuerà a navigare a velocità ridotta (max 128 Kbps).

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.