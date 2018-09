WIND, offerte incredibili a partire da 5 euro | Costi e dettagli promozioni

Wind lancia la sfida ai competitor con delle offerte da non perdere: promozioni a confronto, con prezzi davvero vantaggiosi

La nuova offerta lanciata da Iliad ha generato un nuovo terremoto sul mercato della telefonia mobile, con gli altri operatori che stanno correndo ai ripari per provare a battere la concorrenza dell’operatore francese.

In tal senso, in questo articolo, prenderemo in considerazione le promozioni lanciate dalla Wind, con l’operatore arancione che ha deciso di dare la possibilità ad alcuni suoi ex clienti di aderire ad un’offerta davvero vantaggiosa. Salvo eventuali cambiamenti infatti, alcuni ex clienti selezionati Wind – dal 6 al 12 Settembre 2018 – potranno attivare la promozione – facente parte del pacchetto Wind Smart Special – che riceveranno con un SMS informativo inviato dall’operatore arancione. Vediamo nel dettaglio le tre promozioni:

Wind Smart Special 7 ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga connessione dati a velocità 4G

Il costo di attivazione è di 10 euro anziché 20 euro se la SIM dovesse restare attiva per 24 mesi. In caso contrario, invece, è previsto un addebito di 10 euro su credito residuo (se presente).

Wind Smart Special 5 ha un costo di 5 euro ogni mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga connessione dati a velocità 4G

Il costo di attivazione è di 10 euro anziché 20 euro se la SIM dovesse restare attiva per 24 mesi. In caso contrario, invece, è previsto un addebito di 10 euro su credito residuo (se presente).

Wind Smart Special 5 Limited Edition ha un costo di 5 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga connessione dati a velocità 4G

Il costo di attivazione è di 10 euro anziché 20 euro se la SIM dovesse restare attiva per 24 mesi, in caso contrario è previsto un addebito di 10 euro su credito residuo (se presente).

