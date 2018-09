Da lunedì 24 settembre la Wind lancerà le nuove promozioni valide fino al 21 ottobre 2018

WIND, offerte nuove di zecca a partire da 7 euro: caccia ai clienti TIM, Vodafone e Iliad | Dettagli promozioni

La sfida tra gli operatori di telefonia mobile continua a colpi di offerte vantaggiose. L’arrivo di Iliad sul mercato italiano ha rappresentato un vero e proprio terremoto, con i competitor che hanno dovuto rimodulare le proprie offerte, nel tentativo di arginare l’avanzata impetuosa dell’operatore francese.

LEGGI ANCHE: Offerte telefonia mobile settembre 2018: le migliori promozioni di TIM, Vodafone, Wind e Tre

A proposito di nuove offerte, la Wind lancerà lunedì 24 settembre le nuove promozioni valide – salvo nuove comunicazioni – fino al 21 ottobre. Vediamole nel dettaglio:

Wind All Inclusive ha un costo di 12 euro e offre:

Minuti illimitati verso tutti

100 SMS

20 Giga di traffico dati in 4G

Il costo di Wind All Inclusive scende a 10 euro al mese in caso di addebito su conto corrente o carta di credito.

Wind All Inclusive Young, rivolta agli under 30, ha un costo di 9 euro al mese con addebito su credito residuo e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

100 SMS

20 Giga di traffico dati in 4G

In caso di addebito su carta di credito o conto corrente, il costo di Wind All Inclusive Young resterebbe invariato, ma i Giga a disposizione diventerebbero 30, anziché 20.

Sia per Wind All Inclusive che per Wind All Inclusive Young il costo di attivazione è di 3 euro (e non 19), ma se la scheda non dovesse restare attiva per almeno 24 mesi, la differenza sarà addebitata su credito residuo. In caso di pagamento su carta di credito o conto corrente, invece, il costo di attivazione è di 3 euro (e non 30), con la differenza che sarebbe addebitata in caso di recesso avvenuto prima dei canonici 24 mesi. Nella seconda pagina potrete trovare altre offerte della Wind […]