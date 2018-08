WIND, offerte pazzesche per gli ex clienti: promozioni valide fino al 29 agosto | Costi a partire da 5 euro

WIND continua fino al 29 agosto la sua campagna ‘winback’ per riconquistare gli ex clienti: ecco alcune promozioni vantaggiose, a partire da 5 euro al mese.

Wind continua la campagna ‘winback’ per riconquistare gli ex clienti passati ad operatori concorrenti e fino al 29 agosto – salvo diverse comunicazioni – mette a disposizione delle offerte davvero da non perdere. Vediamo nel dettaglio le promozioni:

Wind Noi Tutti 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, con un costo di attivazione di 5 euro, e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

Wind Smart Special 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro, più altri 10 euro nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per 24 mesi. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 GB di traffico dati in 4G

Wind Smart Special 5 Limited Edition – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, mentre non c’è costo di attivazione che, però, diventa di 10 euro nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per 24 mesi. La promozione comprende:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti

30 GB di traffico dati in 4G

Wind Smart 7 Easy 30 – L’offerta ha un costo di 7 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro, più altri 10 euro nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per 24 mesi. La promozione comprende:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti

30 GB di traffico dati in 4G

Nella seconda pagina potrete trovare altre offerte della Wind […]