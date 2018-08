WIND, ecco le offerte per riconquistare gli ex clienti: arrivano ‘Wind Smart 5 Easy 15’ e ‘Wind Smart Special 10’

Offerte Wind, arrivano ‘Wind Smart 5 Easy 15’ e ‘Wind Smart Special 10’ – Ricordiamo come numeri selezionati – attualmente attivi con un altro operatore mobile – per avere la possibilità di attivare l’offerta dedicata, dovranno effettuare la portabilità del numero di telefono (MNP) su una nuova SIM ricaricabile. L’offerta non è attivabile per i clienti Wind Tre e, dunque, non è possibile attivare questa offerta in caso di portabilità da Tre a Wind.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.