Offerte Wind valide a partire dal 24 settembre 2018. L’operatore arancione sfida TIM, Wind, Iliad e operatori virtuali con un nuovo set di promozioni per tutti

Wind, pioggia di offerte fino a ottobre: le promozioni per la portabilità. Info costi e dettagli

Wind lancia prepotentemente la sfida a TIM, Vodafone, Iliad e operatori virtuali inaugurando una nuova campagna di promozioni, attiva dal 24 settembre e fino al 21 ottobre, dedicata agli utenti attualmente clienti degli altri gestori che richiedono la portabilità.

Ecco le promozioni lanciate da Wind e attivabili online e presso i negozi autorizzati:

Wind All Inclusive ha un costo di 12 euro e offre:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati in velocità 4G

Wind All Inclusive ha un costo di 10 euro al mese in caso di addebito su conto corrente o carta di credito.

Wind All Inclusive Young ha un costo di 9 euro al mese con addebito su credito residuo ed è rivolta agli under 30. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati in velocità 4G

In caso di addebito su carta di credito o conto corrente, il costo di Wind All Inclusive Young resta invariato, ma i Giga disponibili salgono a 30, anziché 20.

Wind All Inclusive e Wind All Inclusive Young prevedono un costo di attivazione di 3 euro (anziché di 19 euro). Se il pagamento avviene su carta di credito o conto corrente, invece, il costo di attivazione è di 3 euro (anziché di 30 euro). In casi di recesso anticipato, per entrambe le offerte, la differenza sarà addebitato su credito residuo o carta di credito/conto corrente, in base alle modalità di pagamento selezionate.

