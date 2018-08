Wind sfida Iliad, nuove offerte a soli 5 euro al mese: arriva ‘Noi Tutti 5’ | Ecco come attivare la promozione

Wind prova a dare battaglia a Iliad, lanciando offerte al costo di 5 euro per i suoi ex clienti

Wind sfida Iliad: tante nuove offerte a soli 5 euro al mese | Costi e dettagli delle promozioni

Con l’arrivo di Iliad sul mercato italiano c’è stato un vero e proprio terremoto tra gli operatori di telefonia mobile che hanno iniziato a rimodulare le offerte per battere la concorrenza dell’operatore francese. In tal senso, la Wind ha deciso di lanciare la nuova promozione ‘Noi Tutti 5‘: l’operatore arancione, infatti, sta offrendo diverse promozioni winback agli ex-clienti selezionati che avranno la possibilità di approfittare del ritorno a Wind per attivare offerte al costo di soli 5 euro al mese. Queste promozioni, salvo diverse comunicazioni, saranno valide fino all’8 agosto 2018.

Dunque, vediamo nel dettaglio le diverse offerte che sono disponibili in questo momento per chi effettua la portabilità verso la Wind.

Noi Tutti 5: l’offerta ha un costo di 5 euro al mese (costo di attivazione di 10 euro) e comprende:

Minuti illimitati

All Inclusive 5: l’offerta ha un costo di 5 euro al mese (costo di attivazione di 10 euro) e comprende:

1.000 minuti

100 SMS

30 GB di traffico dati in 4G

Wind Smart Special 5: l’offerta ha un costo di 5 euro al mese (costo di attivazione di 10 euro) e comprende:

Minuti illimitati

30 GB di traffico dati in 4G

Nella seconda pagina potrete trovare informazioni relative all’offerta Wind Smart Special 5 Limited Edition […].