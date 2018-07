Wind sfida TIM e Vodafone, ecco l’offerta ‘Passa a Wind’ da non perdere: tanti minuti e Giga | Costi e dettagli

Nel listino dell’operatore arancione è entrata anche un’altra offerta: si tratta di Wind Smart Pack, valida a partire dallo scorso 23 luglio, fino al prossimo 23 settembre. Si tratta di una promozione rivolta a tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero e include:

1000 minuti di chiamate

15 GB di traffico dati

Uno smartphone.

Il costo della promozione sarà di 9 o di 10 euro al mese. La differenza di costo varierà a seconda del dispositivo mobile scelto dall’utente al momento della sottoscrizione dell’offerta. Inoltre, sarà previsto un costo da versare in anticipo che, chiaramente, sarà diverso in base al modello di smartphone scelto.

Per chiarire meglio l’offerta, facciamo degli esempi pratici: se il cliente sceglierà un Huawei Mate 10 Lite, dovrà pagare 9 euro al mese, con un anticipo di 99,00 euro. Se invece l’utente vorrà indirizzarsi su un Huawei P20 Lite, l’anticipo da versare salirà a 149,90 euro, mentre il costo mensile sarà di 10 euro e non di 9.