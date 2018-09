Wind sfida Vodafone, ancora poche ore per attivare l’offerta con 30 GB e chiamate illimitate

Wind contro Vodafone: info e costi per attivare l’offerta con 30 GB e minuti illimitati

Wind sta proponendo un’offerta di rientro agli ex clienti che sono passati a Vodafone molto interessante, che sta scadendo in queste ore. L’operatore telefonico punta su minuti illimitati e molti GB di traffico disponibili. L’idea è quella di recuperare terreno sia sui marchi low cost come ad esempio Iliad, ma anche di competere con i rivali tradizionali del mercato italiano di telefonia mobile. Vediamo quindi in cosa consiste questa offerta in dettaglio.

WIND, con degli SMS informativi, sta offrendo un’offerta interessante a tutti i suoi ex clienti che hanno scelto Vodafone come gestore. Minuti illimitati per le chiamate su tutti i numeri fissi e mobili con 30 GB per la navigazione in internet con velocità 4G. Il costo è di 8 euro al mese, con un contributo d’attivazione una tantum pari a 10 euro. […]