Wind, Smart Special 50, Special 8 e Special 5, super offerte contro Tim, Vodafone e Iliad

In queste ore alcuni clienti della Wind stanno ricevendo dall’operatore arancione un SMS che dà loro una lieta notizia: vale a dire l’attivazione di un regalo. I clienti selezionati, infatti, riceveranno 10 GB aggiuntivi gratis per un mese che poi, al termine della promozione, si disattiveranno in maniera automatica. Ecco il testo dell’SMS che i clienti coinvolti stanno ricevendo in queste ore: “Per ringraziarti di essere un cliente speciale, ti regaliamo 10 GIGA per un mese! L’offerta sarà attivata gratuitamente entro le prossime 48 ore e si disattiverà senza costi al termine della promozione. Info su utilizzo in roaming su wind.it/roaming-ue”. Ricordiamo che la promozione si attiverà 48 ore dopo la ricezione del messaggio.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.