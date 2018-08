Wind lancia la soluzione per nuove attivazioni e portabilità da tutti gli operatori a 6,99 euro al mese. I dettagli sul pacchetto chiamate e internet

Wind Smart Top 40, l’offerta per tutti: minuti e 40 GB a 6,99 euro al mese – Informazioni scadenza e dettagli

In corso di esaurimento la campagna di promozioni per ex clienti, Wind, dal 20 agosto scorso e fino al 30 agosto, promuove l’offerta Wind Smart Top 40, dedicata a tutti: nuove attivazioni e utenti che cambiano operatore. La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese, cui vanno aggiunti 10 euro di attivazione, applicati sia per nuovi numeri e sia per la portabilità. in caso di recesso antecedente ai 24 mesi è previsto un ulteriore addebito di 10 euro sul credito residuo. Sono previsti ulteriori 10 euro di spesa per l’acquisto della nuova SIM, che comprende 0,01 euro di traffico telefonico. Il costo totale da sostenere all’inizio del mese è dunque di 29,99 euro, comprensivi del primo mese di canone.

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI OFFERTE DI TIM, VODAFONE, WIND E 3 ITALIA DEL MOMENTO

L’offerta Wind Smart Top 40 comprende:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

40 GB di connessione dati in velocità 4G

A Pagina 2 altri dettagli sull’offerta Wind Smart Top 40. […]