La distribuzione sul mercato di Windows 10 October 2018 Update, il nuovo aggiornamento del sistema operativo, era iniziata lo scorso 2 ottobre

Windows 10 October 2018 Update: sospeso il rilascio a causa di alcuni bug

Windows 10 October 2018 Update, il nuovo aggiornamento del sistema operativo di Microsoft, è stato bloccato. La causa sarebbe una serie di bug riscontrati dalla casa madre, proprio quando il rilascio era già iniziato.

La distribuzione del nuovo update di Windows, infatti, era stata avviata già lo scorso 2 ottobre 2018, aggiornando i pc di tutto il mondo brandizzati dal colosso di Bill Gates. Tra i malfunzionamenti riscontrati dalla casa madre, uno in particolare ha destatole preoccupazioni dei vertici, convincendolo a sospendere la distribuzione del nuovo aggiornamento: il bug causerebbe l’eliminazione dei file presenti nella cartella ‘Documenti’.

Si tratta, in realtà, di una criticità che ha interessato solo una bassissima quantità di utenti, ma la gravità delle conseguenze hanno convinto Microsoft a prendere una decisione radicale. Appare strano, inoltre, che un tale problema tecnico non sia mai emerso nel corso dei mesi di test, in cui la società americana ha investito risorse e tempo.

Oltre al bug che elimina i documenti, altri malfunzionamenti hanno interessato la gestione del Task Manager altri ancora hanno interessato i driver di Intel, in cui è emersa un’incompatibilità con il nuovo update. Problematiche anche per ciò che concerne il sistema operativo dei device in mobilità: alcune app hanno palesato problemi di connettività, non riuscendo ad accedere a internet. […]