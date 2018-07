Xiaomi, ecco i due nuovi smartphone: Mi A2 e Mi A2 Lite | Caratteristiche e prezzo

Il marchio cinese della telefonia ufficializza a Madrid la seconda generazione dei suoi smartphone. Le caratteristiche dei nuovi Mi A2 e Mi A2 Lite

Xiaomi, l’azienda cinese della telefonia che nel corso del 2017 è cresciuta del 67,5% in termini di fatturato, ha scelto Madrid per presentare i due nuovo smartphone della fascia entry level. Si tratta dei modelli Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite, nuova generazione del modello Mi A1. Il primo aspetto da considerare è la presenza del sistema operativo di Google Android One, che sarà presente in entrambi i dispositivi. Scopriamo allora le caratteristiche tecniche e le specifiche dei due modelli. Entrambi gli smartphone arriveranno in Italia l’8 agosto 2018.

Xiaomi Mi A2

Il nuovo smartphone, upgrade del modello Mi A1, sarà certamente più performante sotto il profilo del processore – Snapdragon 660 di Qualcomm (4 x Kryo 260 a 2,2 GHz e 4 x Kro 260 a 1,8 GHz)- e della fotocamera – confermato il doppio sensore posteriore con disposizione verticale. Primo sensore è il Sony IMX 486 con apertura focale f/1.75. Secondo, più piccolo, Sony IMX 376 con apertura focale f/1.75.

Dal punto di vista del design, non ci sono stravolgimenti rispetto al suo predecessore, con scocca in alluminio e curve arrotondate, nel rispetto del concept aziendale. Il display, da 5.99 pollici e in LCD IPS, dispone del FUll HD+ (2.160 x 1.080 pixel, 427 ppi). Dimensioni: 75,4 mm x 158,7 mm x 7,3 mm, peso di 16 grammi.

Il processore si integra a due tipologie di GPU: GPU Adreno 512 e 4 o 6GB di RAM, con memoria interna da 32GB, 64GB o 128GB.

Ecco quanto costerà il modello:

Xiaomi Mi A2 4/32 GB: 279,99 €

Xiaomi Mi A2 4/64 GB: 299 €

Xiaomi Mi A2 6/128 GB: 349 €

