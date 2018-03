I boati e i tremori sono stati avvertiti nel raggio di 20 km

Boati e tremori stanno colpendo la regione italiana: la terra non smette di tremare. Dati ufficiali – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata all’una in Toscana a 38 chilometri da Siena. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 4 km dai comuni senesi di Castiglione d’Orcia e San Quirico d’Orcia. Non si registrano danni a persone o cose. Stando agli ulteriori dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato una debole sequenza sismica di tre scosse rilevate alle ore 01.00, 01.38 e 02.45 con magnitudo rispettivamente di 2.9, 2.3 e 2.1 sulla scala richter. Epicentro dei tre eventi sismici è stato individuato esattamente nella zona di Castiglione D’Orcia e Quirico d’Orcia, a circa 20 km a sud della città di Siena.[…]