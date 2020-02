Due forti scosse di terremoto in sequenza avvertite intensamente nel Mediterraneo: tremano tantissime città, dettagli epicentro e dati ufficiali

Terremoto, forti scosse che continuano in zona sismica Come riportato in appositi editoriali, la terra continua a tremare in maniera intensa in molte zone del Pianeta, soprattutto nel Pacifico, in particolare Filippine e nel Mediterraneo, dove continuano scosse ben oltre il quarto grado. Poco fa, una nuova forte scossa ha colpito la Grecia e la zona in questione risulta essere ad alta sismicità e non sono rare scosse piuttosto intense. Due scosse in sequenza nel Mediterraneo Nella serata odierna, due scosse, abbastanza intense hanno interessato nuovamente il Mediterraneo, soprattutto la Grecia meridionale. I due sismi, si sono verificati alle ore 19.42 e 20.06, e hanno avuto una magnitudo di 3.2 e 4.0. Entrambe le scosse sono state estremamente superficiali, soprattutto quella di magnitudo del quarto grado, con ipocentro a soli 2 km. Forte scossa M 4.0 in Grecia Secondo quanto riportato dall’Emsc, il terremoto M 4.0 ha avuto un epicentro localizzato a 8 km SW di Akráta, 50 km E di Pátra, 128 km W di Athens, dove è stato ben avvertito. Numerose sono state le segnalazioni di avvertimento del sisma, soprattutto nelle città più vicine all’epicentro. A questa scossa aveva preceduto un’altra di M inferiore, sempre nella stessa zona.

Terremoto M 3.2 in Grecia Un’altra scossa di M inferiore è stata avvertita sempre nella stessa zona, di M 3.2. Secondo quanto riportato dall’Emsc, l’ipocentro ha è stato fissato a dieci km di profondità e l’epicentro invece a 9 km SW di Akráta, 50 km E di Pátra, 128 km W di Athens. Non vengono segnalati danni, nel frattempo la terra sta continuando a tremare.

Nuova forte scossa nelle Filippine Come riportato anche in apposito editoriale, una violente scossa M 6.0 ha colpito le Filippine nel pomeriggio odierno ed è stata avvertita in moltissime città. Alla scossa principale hanno seguito delle altre scosse superiori al quarto grado. Alla scossa principale ha seguito un’altra di M 4.8, con epicentro a 204 km SE di Davao, molto simile al precedente. A tremare sono stati ben oltre un milione di persone ma non si hanno notizie di danni.