Due scosse di terremoto in sequenza avvertite intensamente nel Mediterraneo: tremano diverse città. I dati ufficiali del sisma in Grecia

Due scosse ben avvertite nel Mediterraneo Continuano le scosse di terremoto in America, soprattutto tra Cile, Argentina e Perù ma altri forti sismi si sono verificati anche nel pacifico indonesiano. Molti i sismi anche nel Mediterraneo, dove la terra sta continuando a tremare, in particolare in Grecia, con scosse ben superiori al terzo grado. Nel pomeriggio odierno due scosse sono state avvertite molto bene proprio in Grecia, vediamo nel dettaglio. Terremoto M 3.1 a Creta Come detto, la terra sta continuando a tremare nel settore sud-orientale del Mediterraneo, con scosse ben avvertite dalla popolazione. Nel pomeriggio odierno, una scossa M 3.1 è stata avvertita molto bene a Creta e a questa ha seguito un’altra scossa M 3.2, localizzata nel Peloponneso. Secondo l’Emsc, il sisma M 3.1 è avvenuto alle 16.30 (italiane) ed è stato localizzato a 22 km SE di Makry Gialos, 49 km SE di Ágios Nikólaos, 102 km SE di Irákleion. Terremoto M 3.2 nel basso Ionio Un’altra scossa di è verificata poco fa sempre nel Mediterraneo, in Grecia. Il terremoto, M 3.2, è stato localizzato a 14 km NE di Zákynthos, 76 km SW di Pátra, città dove il sisma è stato avvertito intensamente. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il terremoto si è verificato alle ore 17.13 (italiane) ed ha avuto una profondità di soli due chilometri.

Mediterraneo sud-orientale con molti sismi Il Mediterraneo sud-orientale sta continuando a muoversi da tempo ma in queste ultime settimane abbiamo registrato diverse scosse in particolare tra Creta, zona del Peloponneso e sud della Grecia. La zona in questione risulta essere molto sismica e sta continuando a tremare senza alcuna interruzione. Anche le due scosse di oggi sono state percepite nettamente dalla popolazione locale.

Doppia scossa in Grecia questa notte Altre due scosse, M 3.7 e M 3.8, hanno interessato la Grecia questa notte. Il sisma M 3.8 è avvenuto alle 2.49 (italiane) ed ha avuto una profondità di circa 17 km, secondo quanto riportato l’Emsc. Il terremoto è stato avvertito per circa 100 km ed è stato localizzato a 30 km SE di Pátra e 155 km W di Athens. Non si segnalano danni dopo le scosse ma la terra in zona sta continuando a tremare frequentemente in questi giorni.