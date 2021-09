Esplosione vulcanica, nube solforosa in arrivo in Italia: ecco da dove proviene e cosa succederà

Dal vulcano delle Canarie arriva in Italia una nube solforosa: tutti i dettagli

L’Italia sta per essere “investita” da una nube solforosa proveniente dalle Canarie: non si arresta infatti l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja, a Las Palmas, che sta devastando gran parte della località spagnola. Ben seimila sono al momento le persone costrette ad abbandonare le loro case o i villaggi in cui vivevano, tutti travolti dalla lava. E le conseguenze di questo terribile evento geologico, come annunciato dall’Agenzia Meteorologica Statale Iberica (Aemet), stanno per riguardare anche il nostro Paese che sarà appunto “toccato” da una nube proveniente dall’arcipelago iberico.

I dettagli sulla nube

Nonostante la grande distanza tra le Canarie e l’Italia, dunque, i gas del vulcano non si limiteranno a raggiungere le isole spagnole di El Hierro, La Gomera e Tenerife ma potrebbero arrivare anche in Spagna, Francia e Italia, in particolare in Sardegna, in Sicilia e sulla costa centro-meridionale del Mar Tirreno. Non è ancora chiaro quando essi faranno la loro apparizione sui cieli italiani ma le autorità hanno già emesso un’allerta per informare i cittadini. In tal caso, dunque, si dovranno seguire le indicazioni degli enti ufficiali geologici anche se è già stato reso noto che la nube non avrà alcun impatto sulla salute delle persone. NUOVA ERUZIONE DELL’ETNA, TUTTI I DETTAGLI

Che cos’è la nube solforosa

L’anidride solforosa (SO2), o biossido di zolfo, è un gas incolore dal tipico odore “empireumatico”, molto solubile in acqua. Viene in genere utilizzata sotto forma di gas e allo stato liquido (gli altri solfiti sono invece in polvere) e spesso usata per mantenere invariato il colore di alcuni alimenti.

