Forte boato avvertito al centro Italia: intenso tremore percepito da centinaia di persone

Come detto, la scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione che preoccupata ha iniziato a chiamare il centralino dei vigili del fuoco, in particolare per il boato che ha preceduto il sisma. La scossa è stata localizzata a 5 km da Arezzo, 6 km da Civitella in Val di Chiana, 12 km da Castiglion Fiorentino, 13 km da Castiglion Fibocchi e Pergine Valdarno, 14 km da Laterina e Monte San Savino.

