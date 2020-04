Forte e profondo terremoto avvertito intensamente nel Pacifico, isole Marianne: diffusi i dati ufficiali EMSC del sisma

Forte sisma M 4.7 nel pacifico

Tante le scosse di terremoto nel mondo e nelle ultime ore diverse anche nel Mediterraneo ma anche nella nostra penisola dove la terra ha continuato a tremare. Numerose le zone sismiche dove la terra sta continuando a tremare e ancora una volta è soprattutto il Pacifico a muoversi intensamente ma non solo, scosse continuano a verificarsi anche in altre zone del Pianeta. Sempre lungo il Pacifico, dobbiamo segnalare numerose scosse nell’America meridionale, dove la terra non sta smettendo di tremare. Poco fa, una profonda scossa ha interessato il Pacifico con una M 4.7 e ipocentro fissato a circa 200 km. La scossa ha interessato una zona estremamente sismica dove non sono rare scosse di terremoto anche superiori al sesto grado. Infatti, anche nel corso degli ultimi giorni sono state numerose le scosse di terremoto avvenute in questa zona e in tutto l’anello di fuoco, zona che ricordiamo essere caratterizzata da estrema sismicità e anche da vulcani attivi.

Forte scossa, zone colpite

Il sisma, come detto, ha avuto un ipocentro fissato a oltre 100 km ma è stata avvertita nettamente in un raggio superiore ai 100 chilometri, vediamo nel dettaglio quanto riportato dall’EMSC.Si tratta di una zona estremamente sismica, vicino alle isole Marianne, Pacifico. La zona in questione sta continuando a tremare da settimane con scosse anche superiori al quinto grado. Vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione della scossa secondo quanto riportato dall’EMSC. Il terremoto ha avuto una M 4.7 ed è stata poi seguita da numerose altre scosse nettamente avvertite dalla popolazione. La scossa avvenuta poco fa ha avuto una M 4.7 ed un ipocentro piuttosto profondo e situato a circa 200 km di profondità. Vediamo ora nel dettaglio la localizzazione del sisma secondo quanto riportato dall’EMSC.

Dettagli epicentro, dati EMSC

Il terremoto è stato piuttosto intenso anche se la profondità è stata elevata, circa 200 km. Il sisma, secondo quanto riportato dall’EMSC, il terremoto ha avuto una magnitudo inferiore al quinto grado e l’epicentro è stato localizzato a 372 km N of Saipan, Northern Mariana Islands / pop: 48,300, 1986 km S of Tokyo, Japan / pop: 8,337,000, 2592 km E of Taipei, Taiwan, Province of China. Il terremoto è stato avvertito intensamente entro un raggio ben superiore ai 200 km, non si hanno segnalazioni di danni dopo il sisma che ha scosso queste zone estremamente sismiche. Non vengono segnalati danni ma la terra in zona sta continuando a tremare senza alcuna interruzione, tantissime le scosse di terremoto avvenute nel corso della settimana odierna. Diverse ore fa, un forte terremoto ha interessato anche l’estremo nord emisfero, avvertito soprattutto nelle isole Curili, altra zona ad elevata sismicità che sta continuando a tremare senza alcuna interruzione. Si tratta di una zona appartenente all’estremità settentrionale dell’anello di fuoco.