Forte e profondo terremoto avvertito poco fa: la terra trema per centinaia di km in zona ad alta sismicità. I dati ufficiali del sisma in Alaska

Forti scosse di terremoto nel mondo Tanti terremoti nel corso delle ultime ore, soprattutto nel Pacifico dove la terra sta continuando a tremare senza sosta. Si tratta di zone che presentano elevata sismicità e non certamente nuove a scosse anche superiori al quinto grado. Quest’oggi, scosse piuttosto intense si sono verificate anche nel nord emisfero, nettamente percepite dalla popolazione e alcune sono state registrate anche in Italia nelle ultime ore. Forte e profondo terremoto in Alaska Ebbene, la terra non ha mai smesso di tremare lungo le coste pacifiche americane, dall’Alaska fino all’Argentina. Nel corso degli ultimi giorni due forti scosse superiori al quinto grado avevano colpito anche l’oceano tra la terra del fuoco e l’Antartide. Quest’oggi invece è la zona settentrionale americana a far registrare i sismi maggiori, poco fa infatti un terremoto M 4.7 ha colpito l’Alaska, con ipocentro fissato ad oltre 100 km. Dettagli epicentro Il terremoto in questione è avvenuto alle ore 15.16 (italiane) ed è stato avvertito in diverse città dell’Alaska. Vediamo nel dettaglio la localizzazione del sisma e le città più vicine all’epicentro. Secondo l’Emsc, il terremoto è stato localizzato a 169 km NW di Kodiak, dove la scossa è stata avvertita nettamente. A tremare sono state anche altre città e comuni come Akhiok, Karluk, Port Lions, Perryville, Homer.

Terremoto M 4.5 Nicaragua Nel pomeriggio odierno altra scossa intensamente avvertita in Nicaragua, M 4.5 e ipocentro fissato a 49 km. Secondo l’Emsc, il sisma è stato localizzato a 69 km SW di Masachapa, Nicaragua, 95 km SW di Jinotepe, Nicaragua, 116 km SW di Managua, Nicaragua.

Forte terremoto in Papua Nuova Guinea ieri Anche nella giornata di ieri si sono verificate scosse ben superiori al quinto grado, soprattutto in Papua Nuova Guinea. La forte scossa, M 5.3, ha avuto un epicentro localizzato nelle isole del Pacifico e il sisma è stato avvertito in numerose città. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il terremoto con profondità abbastanza elevata, è stato localizzato a 47 km S di Kimbe, Papua New Guinea, 510 km NE di Port Moresby, Papua New Guinea.