Forte e profondo terremoto fa tremare oltre un milione di persone in Messico, in zona ad elevata sismicità: dettagli epicentro e dati ufficiali

Forti scosse di terremoto nel mondo La terra sta tremando con forza e senza sosta in diverse zone del Pianeta, ma nella serata di ieri, una violentissima scossa di terremoto M 6.8 ha fatto tremare tutta la Turchia, in particolare il settore sud-orientale dove ha provocato morte e distruzione. Non solo, forti scosse continuano ad interessare anche il Pacifico, con scosse soprattutto tra Indonesia e Nuova Zelanda ma sono molte le zone del pianeta che continuano a muoversi intensamente. Nel pomeriggio odierno e fino a poco fa, una serie di scosse ha interessato anche il Messico, forti ma non particolarmente violente rispetto alla potenzialità sismica della zona. Scossa profonda in Messico Una scossa di terremoto piuttosto profonda ha interessato questo pomeriggio il Messico ed è stata preceduta e seguita da atri sismi nettamente avvertiti dalla popolazione. Soffermiamoci adesso sulla scossa M 4.4 avvenuta qualche ora fa. Il sisma, M 4.4, ha interessato ancora una volta la zona costiera occidentale del Paese, dove nel corso degli ultimi giorni sono stati davvero tanti i sismi avvenuti e percepiti dalla popolazione. Dettagli epicentro Il terremoto, secondo quanto riportato dall’Emsc, ha avuto una M 4.4 ed è stato percepito per oltre 100 km, oltre un milione le persone che hanno tremato intensamente. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma M 4.4 ha avuto un ipocentro fissato a circa 100 km e un epicentro localizzato a 15 km S di Pijijiapan, 132 km S di Tuxtla Gutiérrez, 315 km W di Guatemala City.

Moltissime le scosse nello stato Chiapas Moltissime le scosse in Messico, soprattutto nella parte sud del Paese, dove moltissime sono state anche le segnalazioni. In particolare scosse si sono avute nello stato del Chiapas,Il Chiapas è uno stato del Messico meridionale che confina con il Guatemala. Non vengono segnalati danni ma soltanto numerose scosse e la terra sta coninuando a tremare.

Forte terremoto in Nuova Zelanda, M 5.1 Un forte terremoto ha colpito quest’oggi, anche la Nuova Zelanda. Il sisma, secondo quanto riportato dall’Emsc, ha avuto una M 5.1 ed è stata percepita intensamente in numerose città tra cui anche Wellington. Il terremoto è avvenuto nella tarda mattinata odierna, prima delle 12 (orario italiano) ed è stato avvertito intensamente dalla popolazione, con gente in strada nei comuni epicentrali. Il terremoto, M 5.1, è stato avvertito intensamente da numerose persone e in moltissime città. Diverse sono state le testimonianze, alcune delle quali hanno raccontato di un boato che ha preceduto la scossa.