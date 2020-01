Forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazione in moltissime città: torna la paura, diffusi i dati ufficiali del sisma in Indonesia

Diverse scosse di terremoto

Come riportato più volte, la terra sta tremando senza sosta in diverse zone del Pianeta, come ad esempio nel Mediterraneo, come riportato in apposito editoriale, nella zona del Pacifico, con scosse ben avvertite dalla popolazione ma anche in Medio Oriente, dove continuano i sismi in particolare in Iran. Anche questa mattina, sono state molte le scosse che si sono verificate in una delle zone più sismiche del pianeta, l’Indonesia.

Terremoto scuote l’Indonesia: M 5.0

Un forte terremoto ha interessato questa mattina l’Indonesia, con M 5.0 ma seguito e preceduto da numerose altre scosse che continuano a verificarsi in tutto il Paese. Il Pacifico risulta essere una vera e propria fucina di terremoti, con sismi che vengono quotidianamente avvertiti dalla popolazione, essendo quest’area appartenente all’Anello di Fuoco.

Dettagli epicentro

Tra le tante scosse di terremoto, questa mattina, un sisma di M 5.0, ha interessato l’Indonesia, con ipocentro fissato a dieci km di profondità e epicentro localizzato a 209 km S di Ternate, 301 km N di Ambon, 403 km SE di Manado, 850 km N di Dili, Timor-Leste. Non sono mancati momenti di paura nei comuni epicentrali del sisma, in particolare nella zona di Weda, non si escludono danni ma al momento non si hanno ancora notizie a riguardo.