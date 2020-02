Forte scossa di terremoto avvertita in moltissime città: tremano più regioni. Diffusi i dati ufficiali del sisma che è avvenuto in Calabria

Scossa intensamente avvertita dalla popolazione

La terra sta tremando senza interruzione in diverse zone del mondo, come abbiamo visto infatti sono stati diversi i sismi in molti Paesi, soprattutto nel Pacifico. Spostiamoci adesso in Italia, poiché anche nella nostra penisola una forte scossa di terremoto, M 4.3, è stata avvertita in Calabria, nettamente percepita dalla popolazione e anche in più regioni. Non solo, nella giornata odierna, altre tre scosse si sono verificate nel basso Tirreno in zona altamente sismica, con M 3.4, 2.8 e 2.1.

Forte scossa di terremoto M 4.3 in Calabria

Una forte scossa di terremoto, M 4.3, si è verificata alle ore 17.02 in Calabria, avvertita nettamente dalla popolazione. Come riportato da ilfattoquotidiano.it, molta gente nei centri della provincia si è riversata in strada, anche se al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata percepita bene anche in Basilicata e Campania, numerose sono state le segnalazioni.

Comuni prossimi all’epicentro

Il terremoto è stato localizzato nei pressi di Rende, a 2 km ad est del comune cosentino, 3 km da Castrolibero, Marano Marchesato, 4 km da Marano Principato, 6 km da San Fili, Cosenza, San Vincenzo La Costa, 7 km da Cerisano, 8 km da Castiglione Cosentino, Mendicino, Zumpano, 9 km da Carolei, Montalto Uffogo, San Pietro in Guarano, Lappano, 10 km da Rovito.