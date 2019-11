Forte scossa di terremoto nelle isole Curili: sisma avvertito intensamente in zona ad elevata sismicità. Emanati i dati ufficiali

Terremoto: forte scossa in zona sismica Il Pacifico continua a tremare, anche nella sua estremità settentrionale, interessata da diverse scosse di terremoto anche superiori al quinto grado della scala Richter. Violenti sismi continuano a registrarsi nelle isole Curili, nell’estremità settentrionale dell’anello di fuoco e qualche ora una violenta scossa ha fatto tremare con forza la terra in queste zone. Terremoto magnitudo 5.7 Nelle ultime ore la terra, dopo alcuni giorni di relativa calma, è tornata a tremare con forza nelle isole Curili, nell’emisfero nord. Una violenta scossa M 5.7 è stata avvertita dalla popolazione nell’estremo nord emisfero. Il sisma è stato percepito in modo netto dalla popolazione e la terra si è mossa intensamente per oltre 400 chilometri. Dettagli epicentro della forte scossa di terremoto L’epicentro del forte sisma è stato localizzato a 45 km E di Шикотан, 487 km E di Sapporo-shi, avvertito intensamente in queste città. Come riportato dal sito EMSC, altre scosse si sono avute in zona e nel Pacifico a seguito del forte sisma vicino al sesto grado. La zona infatti risulta essere altamente sismica e la terra nel Pacifico trema quotidianamente.

Trema anche l’Alaska A tremare negli ultimi giorni è stata anche l’Alaska, con scosse nettamente avvertite dalla popolazione. Ricordiamo che si tratta di una zona ad elevata sismicità e abituata a fronteggiare eventi molto forti, basta ricordare il sisma M 7.0 che colpì la zona di Anchorage il 30 novembre 2018, ormai quasi un anno fa. Questa zona settentrionale del Pacifico non è nuova a violenti terremoti che sono cosa quotidiana anche in altre zona dell’oceano, soprattutto tra il Giappone, le Filippine e l’Indonesia.

Anello di fuoco: cosa è Come ben sappiamo, la zona ricade nell’estremità settentrionale del cosiddetto “anello di fuoco” che come già ricordato più volte,si va estendendo per circa 40.000 km in una forma a ferro di cavallo che circonda l’Oceano Pacifico. Questi territori appartenenti a tale Anello sono la dimora di alcune delle forze più potenti, imponenti e letali viste sul nostro pianeta e rappresenta la zona con i vulcani attivi più numerosi e potenti del mondo.