Forte scossa di terremoto avvertita nel Mediterraneo: tremano decine di migliaia di persone. Dati ufficiali EMSC del sisma in Grecia

Forte terremoto in zona sismica

Tanti sismi avvenuti nelle ultime ore nel mondo ma ancora una volta è il Pacifico a far registrare le maggiori scosse di terremoto, nettamente avvertite dalla popolazione. Si tratta di una zone estremamente sismiche dove violenti terremoti non sono rari e scosse si ripetono senza interruzione questi giorni risultando anche ben superiori al quinto grado.Non solo Pacifico, scosse si stanno registrando nelle ultime ore anche in altra zona sismica e si stanno avvertendo anche in Cina. Non solo, sta continuando a tremare intensamente anche il Mediterraneo, soprattutto la zona di Creta e la Turchia occidentale, con diversi terremoti nettamente avvertiti anche superiori al quarto grado. Nella prima serata di oggi, alle ore 18.28, un forte terremoto M 4.2 ha colpito la Grecia ed ha avuto un epicentro localizzato tra sud della Grecia e Creta. Questa scossa è stata seguita da un’altra alle ore 22.55 nella zona di Creta, M 4.4.

Scossa M 4.4 nel Mediterraneo

Come detto, la scossa di terremoto è stata avvertita nettamente dalla popolazione ed ha avuto una magnitudo di 4.4. Il sisma è soltanto l’ultimo di una lunga serie che nel corso di questi giorni ha colpito Creta, il più forte quasi una settimana fa con magnitudo 6.7. Il terremoto in questione ha avuto un ipocentro fissato a 20 km di profondità e ed è stato avvertito nettamente per diverse centinaia di chilometri. Secondo quanto riportato dall’EMSC, il sisma M 4.4, ha avuto un epicentro localizzato a 129 km S of Ierápetra, Greece / pop: 12,600, 149 km S of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,800, 69 km S of Irákleion, Greece / pop: 138,000, 488 km S of Athens, Greece / pop: 730,000. Non ci sono al momento notizie di eventuali danni dopo la forte scossa di terremoto ma la terra sta continuando a tremare intensamente in questa zona altamente sismica.

Scossa di terremoto M 4.2 in Grecia

Nel pomeriggio odierno, alle ore 18.28, un’altra forte scossa è stata avvertita in Grecia. Secondo quanto riportato dall’EMSC, il sisma ha avuto un epicentro localizzato a 139 km S of Pýrgos, Greece / pop: 1,200, 163 km S of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,800, 175 km S of Irákleion, Greece / pop: 138,000, 490 km S of Athens, Greece / pop: 730,000. Ricordiamo che si tratta di un’area estremamente sismica. Spostiamoci adesso in Cina, dove nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2020, come detto, la terra ha tremato con grande intensità. Il sisma di magnitudo 4.6 si è verificato alle ore 17:47 (ora locale) nello Xinjiang, in Cina, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.