Forte terremoto avvertito in zona densamente popolata: tremano più Stati e ben oltre 3 milioni di persone. Dati ufficiali del sisma in Cina

Forte terremoto avvertito dalla popolazione Nel corso delle ultime ore sono stati molti i sismi registrati in diverse zone del Pianeta, soprattutto nel Pacifico dove la terra sta tremando senza sosta. Non soltanto il Pacifico, come abbiamo riportato in numerosi dei nostri editoriali ma anche altre zone del Pianeta hanno tremato intensamente, come il Mediterraneo nella serata di ieri e anche la Cina questa mattina. Forte terremoto in Cina Torniamo adesso in Cina, dove una forte scossa oltre il quinto grado ha colpito una zona ben popolata ed è stata avvertita per circa 300 km. Il terremoto è avvenuto in zona di confine, tra Cina, Kazakistan e Kirghizistan ed è stata avvertita intensamente da oltre 3 milioni di persone. Vediamo nel dettaglio le città più vicine al sisma. Dettagli sulla scossa M 5.1 Il terremoto è stato ben avvertito dalla popolazione entro un’ampia area.Secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma si è verificato alle 4.32 di questa notte (orario italiano) ed ha avuto un ipocentro di circa 50 km. L’epicentro è stato localizzato a 108 km SE di Karakol, 253 km SE di Almaty. Sono moltissime le città della Cina sud-occidentale che hanno tremato, insieme a quelle del Kazakistan e Kirghizistan.

Zona sismica e densamente popolata, tremano più stati La zona in questione risulta al confine tra 3 stati e a distanza di non tantissimi km dall’epicentro sono situate grandi città con oltre un milione di abitanti. Il sisma è stato avvertito per ben oltre 300 km dall’epicentro. Inoltre, tutte queste zone del pianeta risultano ad alto rischio sismico e non sono rare scosse anche prossime al sesto grado.

Terremoto M 5.1 ieri alle isole Sandwich Nella giornata di ieri una forte scossa M 5.1 ha colpito anche le isole Sandwich, situate nella parte meridionale dell’Atlantico e caratterizzate da alta sismicità. Il sisma, stando a quanto riportato dall’Emsc, ha avuto un epicentro localizzato nei pressi di Grytviken, Georgia del Sud. Sisma localizzato poi a 3494 km SE di Montevideo, Uruguay, 3619 km SE di Buenos Aires, Argentina, 4355 km SE di Santiago, Chile.