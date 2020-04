Forte scossa di terremoto ben avvertita dalla popolazione in Calabria: gente in strada, tremano molte città

Nuova scossa nettamente avvertita in Italia

La terra non sta smettendo di tremare in Italia e in particolare al sud, con sismi ben avvertiti dalla popolazione. La terra sta tremando anche in Italia, dove nel corso delle ultime ore sono state percepite alcune scosse. In particolare una forte scossa M 4.0 ha interessato questa mattina la Calabria ed è stata nettamente avvertita tra Crotone e Catanzaro. Non solo, un vero e proprio sciame è in atto sulla zona con scosse nettamente avvertite dalla popolazione.

Scossa prossima al quarto grado in Calabria

Nuova forte scossa di terremoto poco fa, nettamente avvertita dalla popolazione. La scossa di terremoto secondo quanto riportato dall’INGV, ha avuto una M 3.9, 4.1 invece per l’EMSC. Sta di fatto che la scossa è stata prossima al quarto grado ed è stata avvertita nettamente per circa 100 km. Paura a Crotone, con gente che si è riversata in strada al momento del sisma, questo quanto si legge su tgcal24.it.

Localizzazione del sisma

Il terremoto è avvenuto alle 16.18 ed ha avuto un ipocentro fissato a circa 20 km. Sisma localizzato a 5 Km a E di Crotone (62178 abitanti), 55 Km a E di Catanzaro (90612 abitanti), 76 Km a E di Lamezia Terme (70714 abitanti), 83 Km a E di Cosenza (67546 abitanti). Alla scossa prossima al quarto grado, avvertita intensamente in tutta la fascia ionica centro-settentrionale calabrese, ha fatto seguito un’altra di magnitudo 2.2