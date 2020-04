Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 nelle Isole Bonin, in Giappone: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa in Giappone

Dopo il violento terremoto registrato nelle Isole Batanese (Filippine) nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile 2020, la terra sta continuando a tremare anche nella giornata odierna in diverse zone del mondo. Tra quelle a più alta sismicità non si può di certo fare a meno di citare il Giappone e, in tal senso, proprio nella giornata di oggi, sabato 11 aprile 2020, alle 12:19 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 nelle Isole Bonin, in Giappone, con ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato registrato in una zona altamente sismica e – secondo quanto riportato dall’EMSC – è stato localizzato esattamente a 896 chilometri a sud di Tokyo (Giappone, 8.337.000 abitanti), a 1455 chilometri a nord di Saipan (Isole Marianne settentrionali, 48.300 abitanti) e a 1814 chilometri a sud-est di Seoul (Corea, 10.350.000 abitanti).

Terremoto, scosse registrata in Romania e Albania

Sempre nel corso della giornata di oggi, sabato 11 aprile 2020, alle ore 04:40 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Romania, con ipocentro localizzato a 106 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso – secondo quanto riportato dall’EMSC – è stato localizzato esattamente a 13 chilometri ad ovest di Jitia (Romania, 1.800 abitanti), a 50 chilometri ad ovest di Focsani (Romania, 106.000 abitanti) e a 135 chilometri a nord della Capitale, Bucarest (1.878.000 abitanti). Alle 07:01, invece, l’EMSC ha registrato una scossa di magnitudo 3.3 in Albania, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 19 chilometri a sud di Korce (Albania, 58.300 abitanti) e a 126 chilometri a sud-est di Tirana (Albania, 375.000 abitanti).

Terremoto, scossa registrata in provincia di Rieti

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 11 aprile 2020. In tal senso, alle ore 06:03, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel Lazio, esattamente a Cittareale, in provincia di Rieti, con ipocentro a 13 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad 1 chilometri da Cittareale, a 11 chilometri da Accumoli, a 11 chilometri da Amatrice, a 12 chilometri da Posta e a 13 chilometri da Borbona. Per quanto concerne, invece, le città con almeno 50.000 abitanti più vicine al sisma, l’INGV ha localizzato il terremoto a 37 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 42 chilometri ad est di Terni, a 45 chilometri ad ovest di Teramo e a 52 chilometri a sud-est di Foligno.