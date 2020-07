Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5 a sud dell’Alaska: i dati ufficiali EMSC

Terremoto, forte scossa a sud dell’Alaska

Nella giornata di oggi, domenica 5 luglio 2020, la terra ha tremato con grande intensità in diverse zone del mondo. In tal senso, esattamente alle 00:53 (ora locale) l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5 in Alaska, con ipocentro localizzato a 2 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’EMSC a 364 chilometri ad est di Akutan (Stati Uniti, 1.100 abitanti) e a 2611 chilometri a nord-ovest di Vancouver (Canada, 1.838.000 abitanti).

Terremoto, ieri scossa in provincia di Catania

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 5 luglio 2020. In tal senso, alle ore 13:58, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Sicilia, esattamente a Bronte, in provincia di Catania, con ipocentro a 26 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 4 chilometri da Bronte, a 4 chilometri da Maletto, a 10 chilometri da Maniace e a 11 chilometri da Randazzo. Il terremoto, inoltre, è stato localizzato a 33 chilometri a nord-ovest di Acireale, a 37 chilometri a nord-ovest di Catania, a 75 chilometri a sud-ovest di Messina e a 76 chilometri ad ovest di Reggio Calabria.

Terremoto, scossa in provincia di Enna

Nella giornata di oggi, domenica 5 luglio 2020, alle ore 13:22, si è verificato un sisma di magnitudo 2.0 in Sicilia, esattamente a Regalbuto, in provincia di Enna, con ipocentro a 26 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 10 chilometri da Regalbuto, a 11 chilometri da Centuripe, a 11 chilometri da Adrano e a 12 chilometri da Bronte. Il terremoto, inoltre, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 40 chilometri a nord-ovest di Catania, a 41 chilometri ad ovest di Acireale, a 64 chilometri ad est di Caltanissetta e a 84 chilometri a nord-est di Gela.