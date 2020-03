Forte scossa di terremoto fa tremare moltissime città: la terra si muove intensamente per centinaia di km. Dati ufficiali del sisma in Indonesia

Non soltanto Pacifico e Indonesia, dove la terra sta continuando a muoversi senza sosta ma quest’oggi scosse si sono avute anche in Medio Oriente. Nella giornata di oggi, lunedì 16 marzo 2020, una forte scossa ha infatti colpito l’Iraq. L’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Medio Oriente, con ipocentro localizzato a soli 10 chilometri di profondità. La forte scossa di terremoto, secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a circa 24 a nord-est di Kirkuk (Iraq, 602.000 abitanti) e a 127 chilometri a sud-est di Mosul (Iraq, 1.740.000 abitanti).

Forti scosse stanno continuando anche nelle isole Kermadec, sempre nel Pacifico, interessati nelle ultime 72 ore da sismi anche superiori al sesto grado.