Forte scossa di terremoto in Costa Rica: si muovono oltre 500 mila persone. Diffusi i dati ufficiali EMSC del sisma

Forte sisma percepito nettamente dalla popolazione in zona sismica

Nella giornata di ieri scosse si sono avute anche al nord tra Emilia e Liguria ma avvertite nettamente in numerose regioni, come Emilia, Piemonte, Lombardia e Liguria. Tralasciamo adesso le scosse in Ialia e spostiamoci nel mondo, dove la terra sta continuando a tremare in tutti i Paesi. Scosse ben più intense stanno continuando nel Pacifico ma a tremare violentemente nelle ultime ore è stato anche il Cile, dove una violenta scossa ha fatto tremare più città. La zona in questione non è rara a forti scosse anche superiori al sesto grado ed appartiene all’Anello di Fuoco. Restiamo in America e spostiamoci adesso in Costa Rica, dove anche qui la terra ha ripreso a tremare con forza nelle ultime ore. Diverse sono state le scosse, moltissima nettamente avvertite anche in più stati come ad esempio Panama. Questa mattina, alle ore 13.34, una forte scossa M 4.6 ha interessato la parte centrale del Paese ed è stata avvertita nettamente per oltre 200 km. Vediamo nel dettaglio la localizzazione del forte sisma.

Forte terremoto M 4.6 in Costa Rica

Una forte scossa di terremoto si è verificata anche in Costa Rica, dove la terra ha tremato per centinaia di km. Il terremoto è avvenuto in zona estremamente sismica ma non sono stati segnalati danni. Diverse le scosse nella parte centrale americana nelle ultime 48 ore, anche vicine al quinto grado. Una scossa, M 4.6 ha colpito il Costa Rica, con ipocentro fissato a 59 km e epicentro che secondo quanto riportato dall’EMSC è stato localizzato a 13 km E of Quepos, Costa Rica / pop: 7,900, 54 km S of San José, Costa Rica / pop: 336,000. La terra in zona sta continuando a tremare senza interruzione, diverse le scosse anche nel vicino Messico, l’ultima non forte, di M 3.7, nettamente percepita per oltre 100 km. Anche in questo caso non si sono registrati dei danni. Spostiamoci adesso nel nord emisfero ma restiamo nel Pacifico, infatti nel corso delle ultime ore la terra ha tremato piuttosto intensamente in diverse zone del nord emisfero e in particolar modo in Alaska, con una scossa ben superiore al quinto grado.

Forte terremoto M 5.2 in Alaska

La terra sta continuando a tremare intensamente nel Pacifico ed anche nell’estremità settentrionale dell’Anello di Fuoco, come avvenuto ad esempio in Alaska. Proprio in queste zone, una violenta scossa superiore al quinto grado è stata avvertita alcune ore fa. Il sisma è avvenuto poco prima delle ore 1.00 (italiane) ed è stata avvertita per ben oltre 300 km. Il sisma ha avuto una magnitudo di 5.2 ed è stato avvertito molto bene soprattutto nel settore sud-occidentale dell’Alaska. L’epicentro è stato localizzato in oceano, ipocentro fissato invece a circa 10 chilometri. Secondo quanto riportato dall’EMSC, il terremoto ha avuto un epicentro localizzato a 188 km SW di Kodiak, United States / pop: 6,200, 2178 km NW di Vancouver, Canada / pop: 1,838,000. Il sisma è stato avvertito bene anche nella città di Anchorage, che ricordiamo essere stata colpita da un violento terremoto M 7.0 anni fa. Non vengono comunque segnalati danni ma la terra sta continuando a tremare anche in queste zone estremamente sismiche del nord emisfero.