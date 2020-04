Forte scossa di terremoto poco fa: tremano migliaia di persone, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Giappone

Terremoto, forte scossa in Giappone

Nella giornata di oggi la terra ha tremato con grande intensità in Giappone. In tal senso, esattamente alle ore 23:02, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 a Hokkaido, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. Hokkaido è la più settentrionale delle isole principali dell’arcipelago giapponese, è famosa per i vulcani, le terme naturali (onsen) e le stazioni sciistiche. L’evento sismico in questione è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 114 chilometri a sud-est di Kushiro (Giappone, 184.000 abitanti) e a 319 chilometri a est di Sapporo-shi (Giappone, 1.884.000 abitanti). Nel corso della mattinata, esattamente alle ore 09:49 (ora locale), invece, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 vicino alla costa orientale di Honshu, in Giappone, con ipocentro a 80 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa in provincia di Perugia

Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020, esattamente alle 15:49, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Preci, in provincia di Perugia , con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 4 chilometri da Preci, a 7 chilometri da Norcia, a 9 da Castelsantangelo sul Nera e 9 da Visso. Per quanto riguarda le città più vicine al terremoto con almeno 50.000 abitanti, il sisma in questo caso è stato localizzato a 31 chilometri ad est di Foligno, a 47 chilometri a nord-est di Terni, a 57 chilometri ad ovest di Teramo e a 62 chilometri ad est di Perugia.

Terremoto, scossa registrata in provincia di Enna

Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020, esattamente alle ore 09:13, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 32 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 4 chilometri da Troina, a 9 chilometri da Gagliano Castelferrato, a 11 chilometri da Cerami e a 12 chilometri da Regalbuto. Per quanto riguarda le città più vicine al terremoto con almeno 50.000 abitanti, il sisma in questo caso è stato localizzato a 50 chilometri a nord-ovest di Catania, a 51 chilometri ad ovest di Acireale, a 57 chilometri a nord-est di Caltanissetta e a 83 chilometri a nord-est di Gela.